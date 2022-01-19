На Байконуре продлили до 3 февраля режим террористической опасности

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19 января 2022, 15:04

Фото: Соцсети

Градоначальник Байконура (Казахстан) продлил режим повышенной антитеррористической опасности до 3 февраля из-за информации от правоохранительных органов об угрозе терактов. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию администрации города.



Мэрия Байконура сообщила: «Председателем Антитеррористической комиссии города Байконур, главой администрации К.Д. Бусыгиным, было принято решение об установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток с 12 час. 00 мин. 19 января 2022 г. до 12 час. 00 мин. 03 февраля 2022 года… Правоохранительными органами, осуществляющими свою деятельность на территории Байконура, администрацией города принимаются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства».

Администрация рекомендует жителям города быть бдительными, и помочь администрации выявлять потенциальных террористов.

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