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Два противолодочных самолёта Ил-38 морской авиации ТОФ провели разведку состояния акватории Охотского моря

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Два противолодочных самолёта Ил-38 морской авиации ТОФ провели разведку состояния акватории Охотского моря
Фото: Соцсети

Двойка противолодочных самолётов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили плановые полёты с целью получения информации о ледовой обстановке в Охотском море и зоне пролива между островом Сахалин и Курильской грядой. Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и навигацию кораблей флота. Об этом сообщает Пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Морская авиация ТОФ продолжает полёты в северных районах Тихого океана. В ходе них экипажи совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Над Охотским морем и в северной части Тихого океана наблюдается нестабильная метеорологическая обстановка. Осложняет работу экипажей однообразие местности с малым количеством визуальных и радиотехнических ориентиров.

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