Портал 19FortyFive.com: Защищая Украину США могут действовать против России в космосе и в киберпространстве

Аргументы Недели → Армия 13+

18 января 2022, 17:31

Фото: Соцсети

На случай начала Российско-украинской войны, США практически исключили ответное применение своей военной силы в воздухе, на море или на суше. Американские истребители не будут оспаривать воздушное пространство Украины, а военные корабли США вряд ли будут атаковать своих российские или обстреливать сухопутные цели. Перспектива участия американских солдат в Украине кажется особенно отдаленной. Но, конечно, у Соединенных Штатов есть много других инструментов. Они могут действовать в «финансовой сфере», а также в космосе и в киберпространстве.

Соединенные Штаты могут предоставить украинским вооруженным силам существенную информацию о передвижении, численности и сетях материально-технического обеспечения российских сил в полевых условиях. Это имеет большое значение на местах; Украинские артиллерийские обстрелы, направляемые предоставленной США спутниковой разведкой, могут привести к гибели сотен или даже тысяч российских военнослужащих.

США также могли бы предоставить украинским силам возможность использовать американскую спутниковую связь. Штаты могут провести широкомасштабные кибератаки против российских правительственных учреждений и сети связи и управления войсками.

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