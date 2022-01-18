Войска ЦВО отметят Крещение Господне

Аргументы Недели → Армия 13+

18 января 2022, 17:06

Фото: Минобороны РФ

Накануне Крещения Господня в соединениях, воинских частях и на зарубежных военных базах Центрального военного округа (ЦВО) оборудовано около 60 иорданей для купания военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

К Крещенскому сочельнику в ЦВО подготовлено 60 иорданей. Все они оборудованы сходными трапами и помостами для безопасного купания. В регионах Урала и Сибири из-за пониженных температур готовиться к праздничным купаниям начали за неделю. Толщина льда на водоемах составляет более метра. В Екатеринбурге организован проезд военнослужащих к местам купания и обратно. На зарубежных военных базах ЦВО в Таджикистане и Киргизии будет установлено по две купели, в том числе на естественных водоемах. Для удобства обогрева и переодевания все места купаний оборудованы отапливаемыми палатками. В палатках будет поддерживаться постоянная температура, установлены термосы с горячим чаем. В местах проведения крещенских купаний будет организовано дежурство специалистов медицинской службы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости