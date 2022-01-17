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Лондон закупил у США девять противолодочных бортов P-8A «Посейдон»

, 17:17

Лондон закупил у США девять противолодочных бортов P-8A «Посейдон»
Фото: Соцсети

Завершающий поставку девятый по счёту P-8A «Посейдон» прибыл к месту базирования а Лоссимут Шотландия), совершив перелет из аэропорта города Рентон (штат Вашингтон, США). Самолет с бортовым номером ZP809, войдет в боевой состав восстановленной 201-й эскадрильи Королевских ВВС.

Лондон заказал девять противолодочных самолётов P-8A «Посейдон» американской компании «Боинг». Данный тип самолётов оснащается бортовой радиолокационной станцией и системой радиотехнической разведки. Во внутреннем отсеке вооружения размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, свободнопадающие и глубинные бомбы, а также торпеды Mark.54. На внешней подвеске располагаются крылатые тактические ракеты AGM-84H/SLAM-ER для поражения надводных и сухопутных целей, противокорабельные ракеты «Гарпун» и ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 «Сайдуайндер».

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