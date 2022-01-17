Северный флот объявил повышенную штормовую готовность

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17 января 2022, 16:59

Фото: Соцсети

В Мурманской области скорость ветра достигает 25-27 м/с, сильная метель, плохая видимость, волнение в Баренцевом море составляет 5-6 баллов. На выходе из Кольского залива скорость ветра в порывах достигает 30 м/с. На севере Мурманской области за выходные выпала треть месячной нормы снега. Такая погода сохранится до вечера понедельника. В связи с ухудшением погоды плановые мероприятия боевой подготовки Северного флота (СФ) скорректированы в соответствии с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Полёты морской авиации и передвижение автомобильных колон проводятся с учетом фактических и прогнозируемых метеоусловий. Однако, дежурные силы несут службу в штатном режиме.

«В пунктах базирования сил флота приняты дополнительные меры безопасности, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, спасательные силы и суда обеспечения.

Боевая подготовка личного состава береговых войск Северного флота на полигонах проводится в плановом порядке с учётом погодных условий… Отменены технически сложные мероприятия, представляющие потенциальный риск: погрузка-разгрузка оружия, водолазные спуски и прочее», - информируют в штабе СФ.

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