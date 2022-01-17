В ЦВО запланированы сборы с бойцами армейского резерва

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17 января 2022, 16:54

Фото: Минобороны РФ

В Центральном военном округе (ЦВО) на полигонах Алтая, в Татарстана, Хакасии, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Саратовской, Свердловской, Омской, Оренбургской, Ульяновской и Челябинской областей в период с 24 по 26 января пройдут сборы с резервистами боевого армейского резерва страны (БАРС). Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Резервисты пройдут курс общевойсковой подготовки, изучат устройство и боевые возможности вооружения и военной техники, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия.

Пресс-служба ЦВО поясняет: «Военными комиссариатами субъектов РФ в границах дислокации войск ЦВО заключено около 9 тыс. контрактов с гражданами для прохождения службы в БАРС. Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант-солдат до 5 тыс. рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат до 25 тыс. рублей. Желающим принять участие в проекте достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование».

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