НАТО намерено переправить три вертолёта Ми-17 из Мексики на Украину

Аргументы Недели → Армия 13+

17 января 2022, 14:36

Фото: Соцсети

Агентство НАТО по обеспечению и закупкам ищет подрядчика для организации морской перевозки трех вертолетов Ми-17 из порта Веракруса (Мексика) в порт Одессы (Украина). Сообщение об этом размещено в мировой паутине.

В соответствии с техническим заданием, груз, состоящий из трёх вертолётов Ми-17, будет готов к отправке не ранее 7 февраля.

Шипмент из Веракруса должен произойти через две недели после получения груза перевозчиком. Эти вертолёты были доставлены из Узбекистана ещё в ноябре 2021 на авиабазу Дэвис-Монтан (штат Аризона – граничит с Мексикой) на борту украинского самолета Ан-124 (UR-ZYD) компании Maximus Air. Данные геликоптеры ранее принадлежали ВВС Афганистана. В Узбекистан они попали в августе прошлого года. На них улетели (бежали) афганские военные и политики, сотрудничавшие с оккупационными силами НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости