США намерены передать Украине вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ российского производства, в рамках военной помощи

Аргументы Недели → Армия 13+

17 января 2022, 14:11

Фото: Соцсети

США планируют предоставить Украине вертолеты российского производства, которые ранее принадлежали афганским ВВС. Ожидается, что первые геликоптеры поступят в распоряжение ВСУ уже этой весной. В настоящее время, данные машины могут находится в Таджикистане или в Узбекистане, сообщает интернет-портал «Дефенс блог».

Ссылаясь на несколько источников, знакомых с планами администрации Байдена, телеканал CNN сообщил, что министерство обороны настаивает на том, чтобы некоторая военная техника, которая ранее закупалась Пентагоном для нужд Вооружённых сил Афганистана, например, вертолеты Ми-17, была отправлена на Украину.

Афганские СМИ, пишут о двух десятках вертолетов типа Ми-8/17, принадлежавших ВВС Афганистана, на которых бежали афганские политики и военные - коллаборационисты, сотрудничавшие с оккупационными силами США, и которые в настоящее время (по данным Scramble Magazine) могут находиться на территории Таджикистана или Узбекистана.

Стоит отметить, что Таджикистан является союзником России по ОДКБ и членом СНГ, а Узбекистан также рассматривается, как дружественная Москве страна (к тому же и он входит в СНГ). Если данные вертолёты действительно находятся на их территории, то передача этих геликоптеров США или Украине должна стать невозможной. Под любым предлогом на данные машины должен быть наложен арест. Москва, правда, никак не реагирует на эту информации, во всяком случае на этот счёт никаких официальных заявлений нет. Минобороны РФ оставила вопрос «АН» о судьбе вышеуказанных вертолётов без комментария.

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