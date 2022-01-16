Академии имени Можайского исполнилось 310 лет

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16 января 2022, 15:05

Фото: Минобороны РФ

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского — старейшее военно-учебное заведение страны, осуществляющее подготовку высококвалифицированных специалистов для Воздушно-космических сил, видов и родов войск Вооруженных Сил, органов военного управления, других министерств и ведомств, а также иностранных военных специалистов. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

ВКА имени А.Ф. Можайского 16 января исполнилось 310 лет со дня создания. Это системообразующий политехнический вуз Минобороны России, ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий и технологий сбора и обработки специальной информации.

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