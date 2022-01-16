Контр-адмирала Журавлев: В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 6 обстрелов со стороны террористов

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16 января 2022, 15:01

Фото: Соцсети

Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщает, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 6 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра» (Запрещена в России). В провинции Алеппо было четыре обстрела, в провинции Идлиб зафиксировано два обстрела.

В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Нуран позиций правительственных сил в районе населенного пункта Хантутин, погиб один сирийский военнослужащий.

Силами российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Мембидж и обратно, Аджами – Авшария и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса – Телль-Тамр и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Камишлия – Дивар и обратно.

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