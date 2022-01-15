Предположительно проиранские прокси атаковали беспилотниками базу США в Ираке

Аргументы Недели → Армия 13+

15 января 2022, 17:44

Фото: Соцсети

Sabereen News сообщает, что в субботу утром несколько ударных беспилотников неизвестной принадлежности атаковали военный комплекс США и союзников по коалиции в 64 км к северу от Багдада.

Издание информирует: «В воинской части немедленно включились сирены, и с места были слышны звуки выстрелов… Атака беспилотника также вызвала появление густых клубов дыма над всем районом».

Sabereen News уточняет, со ссылкой на неназванный источник в службе безопасности, что «квадрокоптер и беспилотники с неподвижным крылом нанесли удар по офису американского производителя оружия Lockheed Martin Corporation на территории авиабазы». В заявлении, опубликованном Security Media Cell, связанной с канцелярией премьер-министра Ирака, говорится, что в субботу утром к южному фасу авиабазы приблизились три беспилотника (БПЛА - беспилотных летательных аппарата). C-RAM и системы ПВО обнаружили БПЛА и произвели выстрелы, чтобы выбить его из воздушного пространства над авиабазой Балад. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Но, военное командование США обвинило проиранские шиитские военизированные формирования.

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