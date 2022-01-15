Америка займётся подготовкой украинских бойцов Сил специальных операций на территориях соседних с Незалежной стран
15 января 2022, 12:43
США могут организовать подготовку украинских бойцов Сил специальных операций и других формирований на территории Польши, Румынии и Словакии в случае российского вторжения. Также США и их союзники по НАТО намерены оказать Украине материально-техническую поддержку, поставить летальное вооружение и медицинское оборудование, пишет New York Times.
По данным газеты, в рамках оказания помощи Киеву Вашингтон может организовать подготовку украинских бойцов на территории трех стран НАТО: в Польше, в Румынии и в Словакии. Кроме того, есть намерение оказать помощь Киеву в военно-техническом плане. Возможны поставки вооружений, средств связи и управления, и медицинского оборудования.
От США оснащением Незалежной займутся Пентагон и ЦРУ, каждая из этих организаций по своим каналам.
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