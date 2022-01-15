Силы ОДКБ покидают Казахстан, на военным аэродром «Чкаловский» прибыло 4 самолета ВТА ВКС РФ, а на «Северный» - десять

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15 января 2022, 12:10

Фото: Соцсети

К настоящему времени на подмосковный аэродром Чкаловский прибыло четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России (два Ан-124 «Руслан» и два Ил-76) с российскими военнослужащими из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Личный состав выполняет разгрузку вооружения, военной техники и имущества. Кроме того, все 10 самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана на аэродром Северный (г. Иваново). Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Минобороны поясняет, что выход войск ОДКБ идёт планомерно, ранее на аэродроме Северный приземлились восемь самолетов ВКС России с миротворцами на борту. На подмосковном аэродроме Чкаловский прибыло два борта военно-транспортной авиации.

Накануне миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Таджикистан были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России, а подразделение миротворцев Киргизской Республики, совершили марш домой своим ходом на штатной технике.

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