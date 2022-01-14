НАТО направила две авианосные ударные группы к российским арктическим границам, это великолепные мишени для «Цирконов»

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14 января 2022, 19:54 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Две авианосные ударные группы НАТО идут полным ходом в Арктику: от ВМС США в походе участвуют авианосец класса «Нимиц» Harry S. Truman (CVN-75) и сопровождающие его корабли, а от Королевских ВМС Великобритании - авианосец Prince of Wales и его ударная морская группа. Эти два соединения примут участие в совместных с Норвегией и другими странами альянса манёврах Cold Response (холодный ответ), которые запланированы на март. Об этом сообщает интернет- портал 19fortyfive.com. С учётом, что испытания новой российской гиперзвуковой ракетной системы, морского базирования «Циркон» проводились именно силами Северного флота, можно с уверенностью говорить о готовности этого межвидового объединения ВС ФР встретить врага в Заполярье во всеоружии.

В натовских учениях Cold Response 2022 будут задействованы воинские контингенты из 28 стран альянса, общая численность привлечённых сил составит 35 тыс. штыков. Это будут крупнейшие заполярные манёвры со времён холодной войны. Кстати, британский авианосец Prince of Wales и его ударная группа, только накануне были введены в состав сил первого реагирования НАТО. «Принц Уэльский» стал флагманом её морской составляющей. По всему выходит, что США, не собираются лезть в бой против России в составе натовского авангарда, а вежливо предоставляют почётное право погибать первыми - своим союзникам.

Подготовка к вышеуказанным учениям ведется с конца прошлого года, и официальные лица НАТО подтвердили, что, поскольку любой конфликт в Восточной Европе может распространиться на Арктику, НАТО увеличивает количество своих учебных миссий в данном регионе. «Cold Response будет проходить в Юго-Восточной Норвегии, Центральной Норвегии и Северной Норвегии, в то время как основные манёвры на юге будут сосредоточены в Рене, Эльверуме, Флисе, Сессволлмуэне и Йорстадмуэне», -сообщает портал 19fortyfive.com. Конечно же командование альянса учитывает тот факт, что в составе Северного флота РФ сосредоточены одни из самых мощных российских систем вооружений, в том числе передовые противокорабельные гиперзвуковые ракетные комплексы 3М22 «Циркон», а также военно-морской компонент стратегической ядерной триады Москвы. В Брюсселе и в Вашингтоне осознают, что ракеты «Циркон» развивают скорость до 9 чисел Маха и после запуска из российских территориальных вод могут достичь цель в любой точке Норвежского моря примерно за 10–15 минут. 3М22 способна маневрировать в полёте на гиперзвуковой скорости по тангажу и рысканию, что делает совершенно бесполезными системы ПВО/ВРО ВМС США и Королевского флота Великобритании. Ведь знают, что их ждёт, если, не дай Бог - война и, всё равно лезут на рожон. Похоже - любят англосаксы адреналин, и, вероятно, уж подзабыли, что он плохо пахнет.

Авианосец «Гарри С. Трумэн» уже посещал арктические широты в октябре 2018 года, в ходе того похода было выявлены множество недостатков данного корабля и его неприспособленность к плаванию в холодных водах высоких широт. Интересно будет взглянуть насколько он готов к новому зимнему визиту в Норвежское море. Правда, данный поход всё равно не будет означать, что ВМС США и Британии готовы вести боевые действия в Заполярье в сложной ледовой обстановке. У этих стран нет нужного по численности и мощи парка ледоколов. Норвежское море находится под влиянием тёплого течения Гольфстрим и поэтому значительная часть его не замерзает вовсе. А вот в тех морях, что находятся восточнее - льды станут непреодолимым препятствием для натовских армад, а тут ещё и большая напасть в виде Северного флота с «Цирконами» и другим, весьма мощным современным противокорабельным вооружением.

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