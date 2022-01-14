Войска ВВО подняты в ружьё - проверка, однако

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14 января 2022, 17:19

Фото: Соцсети

В Восточном военном округе проводится внезапная проверка боевой готовности. По информации ДИМК МО РФ она является частью подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022».

Отдельные подразделения и войсковые части Восточного военного округа (ВВО) отрабатывают нормативы по переходу в состояние высшей степени боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. ДИМК МО РФ уточняет: «Ряд соединений и войсковых частей Восточного военного округа в рамках внезапной проверки совершают марши комбинированным способом на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач».

В ходе проверки тестируется транспортная система региона и округа. Оцениваются возможности по быстрой переброски крупных сил на большие расстояния. В районах сосредоточения пройдут тактические учения и стрельбы, отработают задачи по всестороннему обеспечению общевойскового боя.

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