Войска США на Аляске захлестнула цепь самоубийств военнослужащих

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13 января 2022, 20:48

Фото: Соцсети

Американский солдат, найденный мертвым в своем доме недалеко от Фэрбенкса, Аляска, стал пятым, умершим в штате менее чем за два месяца. Об этом сообщает издание Washington Times.

Дело о смерти 40-летнего мастера-сержанта Уэсли Вудса по-прежнему ведётся следствием армейского отдела уголовных расследований и Департамента общественной безопасности Аляски. После того, как он был обнаружен без сознания медики

потратили более 30 минут, пытаясь его реанимировать. Его смерть стала ещё одной в череде на Аляске за последние недели.

Ранее 8 декабря был обнаружен мертвым в своей квартире в Фэрбенксе 21-летний специалист Хантер Трей Стаффорд. В Анкоридже 28 ноября был найден в машине труп 30-летнего сержанта Майлза Таррона. 26 ноября специалист Исайя О'Нил был найден мертвым в его машине в Фэрбенксе. 22-летний Кристиан Д’Андреа был найден в своем доме в Фэрбенксе 12 ноября.

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