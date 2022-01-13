Вирус, вызвавший пандемию COVID-19, был создан в США и доработан в Китае, и выглядит как военный проект?

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13 января 2022, 20:40 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Исследователи из состава Корпуса морской пехоты (КМП) США и Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, сообщили, что вирус, вызвавший пандемию COVID-19 был создан в рамках исследования вакцины в Уханьском институте вирусологии на базе вируса, ранее созданного в Америке. Об этом пишет газета Washington Times. Есть подозрение, что этот вирус является американским биологическим оружием, поскольку создавался, как именно военный проект в США.

Майор КМП США Джозеф Мерфи уведомил генерального инспектора Пентагона о том, что он, анализируя информацию о происхождении вируса пришел к определённому выводу, суть которого сводилась к следующему: EcoHealth Alliance, Национальные институты здравоохранения и Уханьский институт вирусологии произвели в лабораторных условиях болезнетворный для человека вирус, известный как SARS-CoV-2.

Кроме того, в документе, представленном майором Мерфи, говорилось: «SARS-CoV-2 — это созданная в Америке рекомбинантная вакцина для летучих мышей или ее вирус-предшественник… Он был создан программой EcoHealth Alliance в Уханьском институте вирусологии (WIV), как следует из отчетов, связанных с гипотезой об утечке из лаборатории».

Далее Washington Times фактически указывает, что проект создания этого вируса имел военное назначение. «Газета пишет», — представитель DARPA Джаред Адамс сообщил Inside the Ring в электронном письме, что федеральные правила запрещают агентству комментировать программы или документы DARPA. «Положения о федеральных закупках не позволяют нам обсуждать, кто может участвовать или не участвовать в программе DARPA, и мы не можем подтвердить подлинность документов, опубликованных Project Veritas», — заявил Адамс, когда речь пошла о документе, в котором на 24 страницах излагалась суть проекта, связанного с производством вышеуказанного вируса.

Согласно Project Veritas, майор Мерфи отказался обсуждать документ, но сказал группе: «Тех, кто ищет ответы, я поддерживаю. Есть хорошие люди, стремящиеся к истине, работающие вместе в правительстве и вне его, и они преуспевают. … Не позволяйте лжи стать нашим наследием для потомков».

По словам майора Мерфи, в настоящее время работающего в Управлении военно-морских исследований, детали программы были скрыты с тех пор, как в декабре 2019 года в Ухане, Китай, началась пандемия. Однако в агентство DARPA информация о проекте под грифом «not publicly disclosed», который запрещает обнародование этих данных, поступила ещё в марте 2018 года от находящейся в Нью-Йорке организации, известной под названием EcoHealth Alliance.

Проект, предложенный DARPA, заключался в создании вакцины по обезвреживанию SARS-CoV-2, который является коронавирусом летучих мышей, не влияющим на человека, но его уже без объяснений рассматривали, как потенциальную опасность именно для человека.

В предложении перечислены несколько американских исследовательских организаций, которые примут участие в работе, включая Уханьский институт вирусологии, расположенный в городе, который считается эпицентром возможной пандемии.

Правительство Китая отрицает утечку вируса из какой-либо из его лабораторий, но отказывается предоставить информацию о происхождении вируса. Пекин также обвинил вооруженные силы США в развязывании пандемии.

Предложение DARPA о гранте в размере 14 миллионов долларов было подготовлено Питером Дашаком, президентом EcoHealth Alliance, который тесно сотрудничал с исследованиями опасных вирусов в Уханьском институте вирусологии. Сообщается, что DARPA якобы отклонило грант как потенциально опасную работу с вирусами несмотря на то, что Дашак заверил о полной его легитимности по законам США.

Однако Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, возглавляемый Энтони Фаучи, утвердил грант для EcoHealth Alliance, и работа над коронавирусами летучих мышей продолжалась до тех пор, пока не была остановлена федеральным правительством в апреле 2020 года.

Доктор Фаучи неоднократно отрицал во время показаний в Конгрессе, что правительство США финансировало какие-либо исследования вирусов с усилением функции в Китае. В предложении от 2018 года Дашак заявил: «Мы будем интенсивно брать пробы у летучих мышей на наших полевых участках, где мы выявили SARSr-CoV с высоким риском распространения…

Мы секвенируем их шиповидный белок, реконструируем их для проведения анализов связывания и вставляем их в костяки SARS-CoV (WIV1, SHC014) летучих мышей (в них используются костяки летучих мышей-SARSr-CoV, а не SARS-CoV, и они освобождены от двойного проблемы использования и усиления функции) для заражения гуманизированных мышей и оценки способности вызывать SARS-подобное заболевание».

Работа была направлена на создание вакцины для распыления на летучих мышей, для предотвращения, по мнению исследователей, еще одной вспышки заболевания, подобного атипичной пневмонии, появившейся в Китае в 2003 году. Дашак сказал, что в работе будет участвовать Ши Чжэнли, китайский вирусолог из Уханьского института вирусологии, который должен был возглавить исследование по заражению гуманизированных мышей созданной в лаборатории вакциной для летучих мышей.

Спецслужбы США, в ходе своего расследования в прошлом году, пришли к выводу, что вирус был вызван либо утечкой из китайской лаборатории, либо выходом из инфицированного животного. Меморандум Мерфи отражает точку зрения значительной части аналитиков разведки США, которые считают, что вирус пришел из Уханьского института.

Майор Мерфи заявил, что его анализ заключается в том, что вирус COVID, вероятно, возник как предшественник, «преднамеренно вирулентный, гуманизированный рекомбинантный» вирус, который был реконструирован в живую вакцину для летучих мышей. Что касается усилий по сокрытию работы, майор Мерфи сказал, что официальные лица Пентагона поместили несекретное предложение EcoHealth Alliance в сверхсекретный файл в Управлении биологических технологий DARPA.

Майор Мерфи также заявил, что вирус COVID представляет собой синтетическую «химеру» или созданный в лаборатории вирус, созданный для заражения клеток человека. Он добавил, что вирус, вероятно, представляет собой живую вакцину, которая ускользнула из китайской лаборатории до того, как ее можно было преобразовать в менее опасное состояние. Мерфи пояснил: «Вирус просочился и быстро распространился, потому что он был распылен и мог эффективно заражать летучих мышей в пещерах, первоначальный «побег» вируса произошел в августе 2019 года. И его следует называть «SARS-CoV-Ухань». По сути, Мерфи ловко переложил груз ответственности на Китай. Для поиска истины необходимы документы, засекреченные DARPA. Но, скорее всего этого сделать не получится, по вполне понятным причинам.

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