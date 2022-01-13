Американская молодёжь на хочет служить в армии, Пентагону не хватает новобранцев

Аргументы Недели → Армия 13+

13 января 2022, 18:14

Фото: Соцсети

Армия США впервые предлагает максимальный бонус в размере 50 000 долларов высококвалифицированным новобранцам, которые подпишут контракт на военную службу на шесть лет. Об этом сообщает американское новостное агентство Associated Press. Самый дорогой солдат в мире - это американский солдат и он становится ещё дороже.

Глава армейского рекрутингового командования генерал-майор Кевин Верин, рассказал AP, что закрытые школы и конкурентный рынок труда за последний год создали серьезные проблемы для набора новобранцев в вооружённые силы. Таким образом, приближаясь к самым трудным месяцам года для набора, армия надеется, что дополнительные деньги и несколько других изменений побудят квалифицированных молодых людей зарегистрироваться. В частности, Верин заявил: «Мы все еще живем с последствиями COVID, когда школьная система в основном закрылась…Мы потеряли целый пласт молодых мужчин и женщин, с которыми у нас не было контакта лицом к лицу».

Два года пандемии затруднили набор в школы и подготовку образованной молодёжи, а конкуренция за качественных работников усилилась. Молодёжь не хочет служить в Армии США, которой уже ложно поддерживать общую штатную численность в 485 000 человек. Требования по ежегодному набору рекрутов сохраняет на уровне 57 500 человек. Что бы привлечь молодых людей Армия предлагает большой бонус в 50 тыс. долл. тем новобранцам важных для неё военно-учётных специальностей (ВУС), кто подпишет контракт на шесть лет.

Правда всё это делается с оговоркой. У новобранца должны быть необходимые для службы навыки, они обязаны согласиться служить в качестве десантников, рейнджеров, в экипажах противоракетной обороны, спецназе, в войсках радиотехнической разведки и управления огнем. Список ключевых ВУСВ, которые могут претендовать на высокий бонус дополняют: пехота, аналитика разведки, специалисты медики, военная полиция, военные инженеры. Ранее армия предлагала максимальный бонус в размере 40 000 долларов.

Общая сумма доступных бонусов не определена. Но деньги уменьшаются с каждым годом с пика в более чем 485 миллионов долларов в 2018 году, после того как, армия не смогла выполнить свою годовую норму по набору. В финансовом году, закончившемся 30 сентября прошлого года, армия потратила более 233 миллионов долларов на бонусы, при этом около 16 500 новобранцев получили в среднем более 14 000 долларов. Всего на рекрутинг задействуется 9400 армейских вербовщиков. По статистике из года в год самыми неблагоприятными месяцами в деле набора рекрутов является период с февраля по май. В основном рекрутёры работают в школах, но сейчас они закрыты из-за вспышки. пандемии штамма «Омикрон». Впрочем, специалисты по вербовке новобранцев отмечают, что в последнее время молодёжь неохотно идёт. на службу в армию, предпочитая остаться дома. Если так дело дальше пойдёт Армия США будет вынуждена ещё поднять сумму денежного бонуса для новобранцев. Нагрузка на бюджет Пентагона значительно увеличится.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости