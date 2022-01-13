Министры обороны стран ОДКБ приняли решение о выводе объединённых сил из Казахстана

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13 января 2022, 17:36

Фото: Минобороны РФ

Состоялось внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На этот раз оно прошло по видеосвязи. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В мероприятии приняли участие: министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Республики Армения Сурен Папикян, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов, министр обороны Киргизской Республики генерал-майор Бактыбек Бекболотов и министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо. Кроме того участвовали: начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев и командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковник Андрей Сердюков.

Основным вопросом был анализ действий миротворческой операции ОДКБ в Республике Казахстан. Кроме того, министры говорили об обеспечении региональной безопасности и совершенствовании механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы в перспективе.

По итогам совещания главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ о выводе военных контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности из Республики Казахстан.

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