Аргументы Недели Армия 13+

Министры обороны стран ОДКБ приняли решение о выводе объединённых сил из Казахстана

, 17:36

Министры обороны стран ОДКБ приняли решение о выводе объединённых сил из Казахстана
Фото: Минобороны РФ

Состоялось внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На этот раз оно прошло по видеосвязи. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

В мероприятии приняли участие: министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Республики Армения Сурен Папикян, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин, министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Бектанов, министр обороны Киргизской Республики генерал-майор Бактыбек Бекболотов и министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо. Кроме того участвовали: начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев и командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковник Андрей Сердюков.

Основным вопросом был анализ действий миротворческой операции ОДКБ в Республике Казахстан. Кроме того, министры говорили об обеспечении региональной безопасности и совершенствовании механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы в перспективе.

По итогам совещания главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ о выводе военных контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности из Республики Казахстан.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

Политика

Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США

Греф заявил о готовности Сбербанка к новым санкциям со стороны США

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможное введение новых антироссийских санкций, которые могут коснуться финансовых организаций. Накануне американские сенаторы представили законопроект об ограничениях против России из-за «агрессивных» действий против Украины.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

В мире

В мире

Общество

В мире

В мире

Общество

Политика

Политика

Общество