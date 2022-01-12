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Новый стратегический «белый лебедь» впервые взмыл в небо

, 18:46

Новый стратегический «белый лебедь» впервые взмыл в небо
Фото: ГК «Ростех»

Первый стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М совершил дебютный полет, об этом сообщило агентство РИА-Новости, ссылаясь информацию «Ростеха».

Госкорпорация с пафосом информировала: «Двенадцатого января с аэродрома Казанского авиационного завода ... совершил первый полет с нуля изготовленного стратегического ракетоносца Ту-160М, который проходил на высоте 600 м и длился около 30 минут. Открыта новая страница в судьбе легендарного «Белого лебедя», являющегося базовым в воздушном сегменте ядерной триады России.

Новый самолёт станет крупнейшим в мире стратегическим ракетоносцем - бомбардировщиком. Он сможет развивать максимальная скорость: на высоте - 2200 км/ч (число Маха=1,84), у земли. - 1030 км/ч (число Маха 0,86). Крейсерская скорость этого уникального самолёта составляет 850 км/ч (дозвуковая). Ту-160М может лететь без дозаправки13 950 км, его практический потолок - 16 км.

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