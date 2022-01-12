ООН осуждает гибель протестующих в Казахстане, но никак не отреагировала на убийство американцами мирной афганской семьи

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12 января 2022, 18:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Комитет ООН по правам человека выдвинул требование провести расследование каждой гибели участников массовых беспорядков в Казахстане и правомерности арестов. Вместе с тем, эта организация совершено проигнорировала убийство американскими военными семьи мирного афганца 29 августа прошлого года. Это указывает на зависимость данной организации от США и её неправомочность представлять всё мировое сообщество.

Организация объединённых наций (ООН) ни разу не осудила США и не призвала их к ответу за убийство мирного населения во всех войнах, которые вела эта страна во второй половине XX века и в XXI веке. А счёт идёт на многие сотни тысяч жизней. Для ООН настал миг истины и похоже, эта организация демонстрирует свою явную зависимость от Вашингтона. Она, по сути, стала ещё одним инструментом гибридной войны, которую ведут США против стран отказавшихся подчиняться их воле. Это означает только одно, что ООН в нынешнем её виде не может выполнять роль механизма широкого многогранного взаимодействия различных государств в целях поддержания мира и безопасности на нашей планете. Эта организация должна быть либо реформирована, либо - уничтожена. Её функции, в последнее время, сведены к продвижению воли США вместо того, чтобы заниматься выработкой способов разрешения международных проблем. И это касается не только комитета по правам человека, но и в целом всей организации. То же самое касается ОБСЕ.

Коль скоро Россия наконец-то осмелела и смогла открыто в лицо Америке заявить, что та перешагнула все грани терпения в военном и политическом давлении на Москву, Кремлю стоит приступить к серьёзному разговору с ООН и ОБСЕ. Необходимо поставить ультиматум этим организациям: либо они займут нейтральную позицию и будут вести дела на справедливой основе, либо Москва покинет их и перестанет реагировать на их провокационные решения. К сожалению, и в современном мире всё в международных отношениях решают не добрые намерения и мирные инициативы - а паритет сил. Запад будет давить на Россию до тех пор, пока та не решится дать ему достойный отпор.

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