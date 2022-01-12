Самолёты и вертолёты ЧФ уничтожали ДЭПЛ вероятного противника, также стало известно о прибытии корабля ПМО в Севастополь

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12 января 2022, 16:20

Фото: Минобороны РФ

В ходе летного тактический учений экипажи самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота (ЧФ) отработали поиск и уничтожение дизель -электрической подводной лодки противника и его подводных диверсионных сил и средств. Также стало известно о прибытии в Севастополь корабля противоминной обороны «Георгий Курбатов». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа(ЮВО).

В учениях были задействованы: 10 экипажей морской авиации ЧФ, самолёты Бе-12 и Ан-26, противолодочные вертолёты Ка-27ПЛ и вертолёт Ми-8. Кроме того стало известно, что завершил межфлотский переход из Балтийского в Чёрное море корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов». Он прошел более 5 тыс. морских миль, дважды преодолев 7-балльный шторм, один раз 6-балльный и трижды 5-балльный. Неплохо для начала. В целом экипаж корабля показал свою зрелость, а сам корабль продемонстрировал исключительную мореходность.

Пресс-служба ЮВОВ уточняет: «В церемонии встречи нового корабля в Севастополе приняли участие: командир Крымской военно-морской базы контр-адмирал Феликс Меньков, ветераны соединения охраны водного района ЧФ, представители общественных организаций и духовенства. Экипаж встретили с военным оркестром, хлебом-солью и традиционным жареным поросенком».

Напоминаем, что корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» был построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Для изготовления корпуса корабля использовался композитный материал. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина – 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

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