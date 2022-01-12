В Питере встретились ветераны флота с командованием ВМС РФ

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12 января 2022, 16:03

Фото: Минобороны РФ

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого, в Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание Президиума Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота с Главным командованием ВМФ. Об этом пишет Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

Члены Президиума Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ, руководители ветеранских организаций Военно-Морского Флота и представители Главного командования ВМФ провели совместное совещание в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого, в Санкт-Петербурге.

Говорили о роли ветеранов в сохранении традиций флота, что бесспорно влияет на его боеготовность. Председатель Адмиралтейского совета контр-адмирал Борис Богданов заявил, что в 2021 году советом была проделана большая работа по развитию и укреплению организационной структуры ветеранских организаций ВМФ. Сложилась чёткая и согласованная работа Адмиралтейского координационного совета и Главного командования ВМФ (Флотов) по единому замыслу и плану.

ДИМК МО РФ уточняет: «За минувший год ветеранскими организациями было проведено 652 мероприятия различной направленности, в том числе информационно-пропагандистских – 214; военно-патриотических –186; военно-мемориальной направленности – 78; военно-шефских – 91 и других…Ветераны участвовали в таких главных событиях 2021 года, как День Победы, Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте, морские парады на флотах и Каспийской флотилии, посвящённые 325-летию основания ВМФ России и многих других мероприятиях, связанных с историческими событиями… По итогам года за активную деятельность более 100 ветеранов отмечены наградами и грамотами Минобороны России и Главного командования ВМФ…За шесть лет существования и активной работы состав Адмиралтейского координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ увеличился на 42 подразделения и сегодня в его состав входит 101 ветеранская организация Военно-Морского Флота».

Напоминаем, что всего в Военно-Морском Флоте России насчитывается 178 ветеранских организаций, в состав которых входят более 33 тысяч ветеранов.

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