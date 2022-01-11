США продолжат переговоры с центральноазиатскими странами на предмет размещения там своих военных баз, Россия - против

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11 января 2022, 17:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Вашингтон продолжает уговаривать правительства Таджикистана и Узбекистана дозволить США разместить военные базы на территории этих ценральноазиатских стран. В первую очередь это даст возможность американским военным и ССО вести специальные операции в Афганистане и наносить там «загоризонтные» ракетные удары по разведанным целям с использованием дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эта тема стлала особенно актуальной после ошибки наведения дрона ВВС США 29 августа прошлого года, когда вместо террористов была уничтожена мирная афганская семья.

В статье журнала Journal of Indo-Pacific Affairs, на экспертном уровне, даются рекомендации по организации борьбы с правительством талибов (запрещены в России) в Афганистане, такие как: признать Фронт национального спасения союзником Соединенных Штатов, начать с ним взаимодействие по дипломатическим каналам и, если условия будут подходящими, признать только его законной властью Афганистана. И соответственно официально не признавать правительство Талибана и соответственно - Исламский Эмират; А главное предлагается найти союзников среди соседствующих в Афганистаном стран и организовать взаимодействие с ними и нейтральными территориальными образованиями вывоз своих коллаборационистов из Афганистана.

Союзники среди ценральноазиатских стран Америки в первую очередь нужны для осуществления стратегии «загоризонтных ударов» с использованием тяжёлых дронов дальнего действия. США намерены во что бы то ни стало разместить на территории Узбекистана или Таджикистана базы, на которых будут размещены БПЛА вместе с инфраструктурой обслуживания и обеспечения, пункты управления ими, а также силы специальных операций и аналитические подразделения для оценки разведывательных данных и подготовки рекомендаций для принятия решения на использование ударных дронов. С этих баз планируется осуществлять поддержку так называемого «Фронта национального спасения» (ФНС) Афганистана, основу которого составляет таджикская диаспора. К слову, таджиков в Афганистане проживает чуть ли не вдвое больше, чем в Таджикистане и это второй по численности афганский этнос, после пуштунов.

Кстати, сам факт оказания поддержки так называемому ФНС можно рассматривать как намерение США разместить не только силы специальных операций в Афганистане, с целью ведения разведки, целеуказания и оценки результатов применения ударных дронов, но и возможно для размещения самих дронов в зонах неподконтрольных талибам. Возможно, ради осуществления этих планов сейчас наблюдается активизация действий вооружённых формирований ФНС против талибов.

Принятие решения на боевое использование дальних дронов ВВС США делегировано главе Центрального командования (ЦЕНТКОМа) сейчас эту должность занимает генерал Кеннет МакКензи. Который, к слову, не верит в возможность американских военных в данный момент противостоять «террористической угрозе», исходящей из Афганистана. В качестве таковой рассматривается не только Талибан, но и «вилаят Хорасан» - ветвь «Исламского государства» в Центральной Азии (запрещены в России) и «Аль-Каида» (запрещена в России). Стоит напомнить, что все эти радикальные структуры формировались не без помощи спецслужб США.

В октябре прошлого года заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Кал во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам намекнул, что при необходимости ради создания баз в ценральноазиатской регионе Пентагон пойдёт на подкуп руководства Таджикистана или/и Узбекистана.

Москва, в сою очередь, выступает жестко против военного присутствия Америки в Центральной Азии, которая для России является важной для организации своей стратегической обороны. Кремль также осознаёт, что проникновение на север радикально настроенных элементов из Афганистана является серьёзной угрозой безопасности РФ. Но, рассуждает весьма практично, полагая, что США не станут препятствием для инфильтрации исламистов в Россию, наоборот будут этому всячески способствовать, используя их как инструмент прокси-войны против России. Более того, Штаты могут пойти на сотрудничество с этими элементами вплоть до их обучения, экипировки и вооружения. Такое уже было не раз в прошлом, и нет сомнений, что Вашингтон может повторить этот свой опыт.

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