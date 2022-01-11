Украинские Силы специальных операций, возможно, получат особые разведывательные полномочия

Аргументы Недели → Армия 13+

11 января 2022, 13:46

Фото: Соцсети

По инициативе Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде зарегистрирован важный законопроект № 6486. Его авторы считают, что необходимо срочно расширить возможности национального сопротивления посредством предоставления Силам специальных операций (ССО) ВСУ дополнительных, особых разведывательных полномочий.

Украинские ССО, в случае принятия закона парламентариями и одобрения его президентом, смогут осуществлять «специальную разведку в интересах подготовки и ведения собственных спецопераций, боевых и специальных действий при организации движения сопротивления». Сейчас правом на осуществление вышеуказанных функций владеют Служба внешней разведки, Главное управление разведки Минобороны, разведывательный орган Госпогранслужбы и СБУ.

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