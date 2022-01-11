Три корабля ТОФ вышли в Индийский океан

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11 января 2022, 13:35

Фото: Минобороны РФ

Ударный отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и большого морского танкера «Борис Бутома» миновал Малакский пролив и вышел на просторы Индийского океана. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Корабли ТОФ отправились в дальний поход за несколько дней до 2022 года. Они провели ряд учений пересекая Японское, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, в том числе состоялись тренировки в борьбе за живучесть кораблей. В плане дальнего похода этого отряда - посещение порта Виктория Сейшельских островов. Пресс-служба ВВО уточняет: «За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах».

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