Кафедре информационной безопасности ВАГШ исполнился 21 год

Аргументы Недели → Армия 13+

11 января 2022, 13:25

Фото: Минобороны РФ

Кафедра информационной безопасности Военной академии Генерального штаба (ВАГШ) Вооруженных Сил Российской Федерации отметила своё 21-летие со дня формирования. Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщает, что преподаватели кафедры получили поздравление в связи с этой датой от руководства ВУЗа, профсоюзной организации, ветеранов, коллег и выпускников из разных стран мира.

Кафедра информационной безопасности была образована в 2001 году. В настоящее время она осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в профильной области. Её возглавляет кандидат военных наук полковник Владимир Беляев. Преподавательский коллектив и учёные кафедры ежегодно участвует в крупнейших учениях: «Центр-2019», «Кавказ-2020» и «Запад-2021». Они также на постоянной основе познают новейшие разработки в сфере информационных технологий, обмениваются опытом на конференциях и круглых столах, готовят соответствующие рекомендации органам управления Вооружённых сил РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости