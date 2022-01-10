Байден едет в Женеву не договариваться, а просто - поговорить?

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10 января 2022, 19:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: pixabay.com

По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена и других лиц, посвящённых в планы американской стороны на предстоящие переговоры с лидером России Владимиром Путиным, США собираются предложить Москве свои условия размещения ракет и проведения военных учений на Европейском континенте.

Прежде всего было заявлено, что «Белый дом хочет проверить, серьезно ли Москва относится к прекращению украинского кризиса с помощью дипломатии или выдвигает невыполнимые требования в качестве тактики проволочек или предлога для вторжения».

«Двусторонние переговоры в Женеве с участием: заместителя госсекретаря Венди Шерман во главе американской делегации и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова в качестве представителя России — проходят в то время, когда Москва продолжает стягивать силы и технику к границе с Украиной, угрожая прибегнуть к военным мерам, если Вашингтон и его союзники не смогут решить проблемы безопасности Кремля»,- сказал представитель администрации Байдена в понедельник 9. января.

«Если русские придут в понедельник и захотят поговорить только о расширении НАТО, то мы окажемся в тупике. Я думаю, администрация готова дать отпор — это не обсуждается», — заявила Андреа Кендалл Тейлор, эксперт по России Центра новой американской безопасности: «Но если русские хотят поговорить о проблемах контроля над обычными вооружениями, то обсуждение необходимо, и это повысит вероятность дипломатического решения кризиса». То есть, уже на пороге, американцы заявляют, что собираются просто - поболтать, на отвлечённую тему.

В преддверии переговоров высокопоставленные официальные лица США усилили свою казуистическую риторику по поводу российских угроз. В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен перечислил претензии Вашингтона к Москве, в том числе он назвал «ложной версию о том, что НАТО угрожает России». Этот Блинкен, в изобретении лжи, дал бы фору министру пропаганды третьего рейха - Геббельсу.

В действительности, требования Москвы реалистичны, в отличие от запросов НАТО, которая удовлетворится только полной капитуляцией Кремля. Заместитель министра иностранных дел Рябков толково предложил НАТО вернуться к состоянию 1997 года. Это действительно вернуло бы ту толику доверия, которая была в те годы. Реально Москва не угрожает Прибалтийским ни республикам, ни другим странам региона Балтийского моря. Их антироссийский психоз не более чем временное ментальное недомогание, которое рано или поздно пройдёт. А излишняя напряжённость может привести к вооружённому конфликту, в любой момент.

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