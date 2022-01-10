Попытка государственного переворота в Казахстане провалилась, Россия продолжает вооружаться – тем же занимается и Финляндия

Аргументы Недели → Армия 13+

10 января 2022, 10:30 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На минувшей неделе трагические события потрясли устои государственности Казахстана. Всё началось с мирных протестов. Но, вскоре в Алма-Ате и других крупных городах начались погромы и массовые беспорядки, которые приобрели наибольший размах в бывшей столице этой центральноазиатской республики. По сообщению президента страны Токаева, только на Алма-Ату напали банды террористов, насчитывавшие до 20 тыс. боевиков.



В непростой ситуации, когда протесты и массовые беспорядки охватили большую часть страны, президент Казахстана Токаев обратился с просьбой о помощи в ОДКБ. К 9 января группировка КСИР численностью около 4 тыс. штыков была переброшена в Казахстан и приступила к охране и обороне стратегически важных объектов. В состав миротворческих сил вошли контингенты из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Москва направила в Казахстан подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Также были задействованы более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС РФ.



Празднование Рождества



Православные военнослужащие ВС РФ участвовали в праздничной литургии и других службах, что прошли в военных храмах. Так, воины Преображенского полка присутствовали на праздничной литургии в главной церкви Сухопутных войск – в московском Храме Преображения Господня. Артиллеристы гвардейского салютного дивизиона ЗВО встретили Рождество в войсковом Храме Иоанна Воина, расположенном на территории части. Офицеры и солдаты Кантемировского танкового, Таманского мотострелкового и Севастопольского мотострелкового соединений отметили Рождество в войсковых храмах и молельных комнатах, расположенных в военных городках.



Исполнение Гособоронзаказа



На минувшей неделе стало известно, что в 2022 году Сухопутным войскам Вооруженных Сил России будет поставлено более 400 единиц бронетанковой техники. Это модернизированные и современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым модулем «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А. Отмечается, что российская техника более приспособлена для эксплуатации в суровых климатических условиях чем та, что стоит на вооружении армий стран НАТО. Минобороны сообщило и о том, что Ракетные войска стратегического назначения оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием - таким, как цифровые радиостанции, автоматические телефонные станции засекреченной и открытой телефонной связи Министерства обороны Российской Федерации. В рамках государственных контрактов РВСН проведено оснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием пунктов управления РВСН до ракетной дивизии включительно. Переоборудованы: Центр связи РВСН, арсеналы РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в городе Серпухове.

И ещё. В штабе ЗВО сообщили, что 1-я танковая армия получит в новом году более 150 единиц военной и специальной техники, в том числе: зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2», современные танки Т-90М «Прорыв» и модернизированные Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, машины постановки дымовых завес ТДА-3, авторазливочные станции АРС-14КМ и специальные автомобили для группы разминирования.



Финляндия вооружается



Министерство обороны Финляндии проинформировало, что в 2022 году закупит новые снайперские винтовки М23, произведённые финской компанией Sako Oy. Ранее Хельсинки заявлял о намерениях приобрести для своих Вооружённых сил немецкие танки «Леопард2», южнокорейские самоходные артиллерийские системы К9 и американские истребители-невидимки пятого поколения F-35. Стремление нашего северо-западного соседа нарастить свои военные мускулы - настораживает. До этого на протяжении более 75 лет Хельсинки жили в мире и согласии с Россией. Что сейчас пошло не так? Почему антироссийская истерия, охватившая коллективный Запад, как инфекция поразила и эту мирную страну? Более того, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о возможности подачи заявки на вступление в НАТО. Похоже, она плохо знакома с недавней историей своего отечества, особенно в той её части, когда Финляндия сотрудничала с Нацистской Германией, и чем это для страны Суоми закончилось.



Манёвры авиации НАТО в Эстонии



Натовская авиация продолжает активно осваивать Прибалтийский театр военных действий. Парные полёты истребителей четвёртого поколения F-16 ВВС Бельгии проводятся с 4 по 9 января в небе Эстонии. Об этом сообщил штаб Сил обороны этой прибалтийской страны. В официальной информации прозвучало: «Истребители F-16 ВВС Бельгии в Юго-Западной, Южной, Восточной и Центральной Эстонии на высоте не ниже 152 метров приступили к отработке полетов на малой высоте в воздушном пространстве Эстонии». Поочерёдное присутствие истребителей различных стран НАТО в Прибалтике осуществляется согласно решению Североатлантического совета, поскольку Эстония, Латвия и Литва не имеют своих истребителей. Авиация НАТО базируется на аэродромах Эмари (Amari) в Эстонии и Шяуляй в Литве. Истребители бельгийских ВВС 1 декабря сменили самолёты ВВС Италии.



В Вооружённых силах США



Во вторник, 4 января, на рассвете оккупационные силы США высадили десант и блокировали по периметру городок Ад-Дашиш на юге провинции Хасака. После чего они начали штурм вышеуказанного населённого пункта. Корреспондент агентства САНА, ссылаясь на местные источники, сообщил, что наземные действия проходили при поддержке четырех боевых вертолетов и беспилотника. Объединённые силы американцев и курдов атаковали Ад-Дишиш, врывались в дома мирных жителей и бесчинствовали. О последствиях этой акции ничего не сообщается.



На минувшей неделе также стало известно, что тест на коронавирус, который министр обороны США Ллойд Остин прошёл в воскресенье, дал положительный результат. Ранее этот чиновник прошёл вакцинацию и ревакцинацию. А за неделю до появления симптомов он встречался с Байденом. Остин ушёл на самоизоляцию и продолжает исполнять свои обязанности.





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