Более 340 семей военнослужащих Балтфлота приобрели жильё по программе военной ипотеки

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9 января 2022, 19:10

Фото: Соцсети

В 2021 году в Калининградской области участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) заключено более 340 сделок на сумму около 1,3 млрд рублей. Из них около 50 – по договорам долевого участия в строительстве. Около 40 военнослужащих приобрели жилые дома с земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В штабе ЗВО информируют: «При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 55,7 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 74,7 тыс. рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 61,2 кв. м, а средняя стоимость одного квадратного метра 76,0 тыс. рублей. Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 131,4 кв. м при стоимости 33,5 тыс. рублей за квадратный метр.

Пресс-служба ЗВО уточнила: «Продолжается рефинансирование ипотечных кредитов военнослужащих-участников НИС, оформленных по программе «Военная ипотека» банками «Зенит», СГБ, «Промсвязьбанк», «Открытие», «Россия», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «ДОМ.РФ». Минимальные процентные ставки при рефинансировании ранее полученного ипотечного кредита составляет 6,75 % годовых, по программе «Семейная ипотека для военнослужащих» – 4,7 % годовых, по программе «Господдержка 2020» – 5,69 % годовых. Размер накопительного взноса на одного участника НИС на 2022 год проиндексирован и составляет 311044,5 рублей. В Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы приобретено 7 257 жилое помещение на общую сумму более 22,8 млрд. рублей».

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