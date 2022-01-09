Самолёты дальней авиации Северного флота продолжат патрулирование воздушного пространства над Арктикой и Атлантикой

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9 января 2022, 17:12

Фото: Соцсети

Дальние противолодочные самолёты Ту-142 45-ой армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ)продолжат полёты в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана. Данная задача будет одной из приоритетных для лётчиков этого типа самолётов в новом году, сообщает пресс-служба СФ.

Средняя продолжительность полётов российских противолодочных самолётов Ту-142 (аналог Ту-95) в дальнюю морскую зону примерно длится около 10 часов, а среднее пройденное расстояние за полёт превышает 7 тыс. км.

Пресс-служба СФ уточняет: «Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, лётчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике. Все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств».

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