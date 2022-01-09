В Крыму проведена тренировка дежурных сил морской авиации и ПВО Черноморского флота

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9 января 2022, 16:58

Фото: Соцсети

В рамках проверки боеготовности дежурных сил противовоздушной обороны Крымского полуострова с экипажами морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также с дивизионами зенитных ракетных систем С-400, расчётами ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» проведена тренировка по зонам ответственности. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона.

В ходе тренировки расчеты средств ПВО/ПРО, экипажи кораблей и лётчики отработали обнаружение и сопровождение воздушных целей, в том числе на малых и сверхмалых высотах. В мероприятии также приняли участие дежурные силы зенитных ракетных и радиотехнических подразделений ВВС и ПВО Южного военного округа.

Проверке боеготовности подверглись: экипажи самолётов-разведчиков Су-24МР, многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30СМ, а также боевые расчеты дивизиона комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

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