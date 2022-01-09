Более 10 тестовых пусков межконтинентальных баллистических ракет проведет РВСН в 2022 году

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9 января 2022, 16:49

Фото: Соцсети

В наступившем году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют провести более 10 пусков межконтинентальных баллистических ракет, основную часть из которых составят испытательные пуски. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

Тестовые пуски МБР будут проводится с задействованием Ясненского ракетного соединения в Оренбургской области и космодрома «Плесецк» в Архангельской области. ДИМК МО РФ также сообщает: «Именно там проводилась отработка ракетного комплекса «Авангард», оснащенного гиперзвуковым оружием, включая и его летные испытания. За последние пять лет РВСН проведено 25 пусков МБР. В первую очередь это пуски по подтверждению характеристик находящихся на дежурстве ракет, по результатам которых продляются сроки эксплуатации либо подтверждается техническая надёжность партии изготовленных ракет. В рамках создания новых комплексов и боевого оснащения проводятся испытательные пуски».

Напоминаем, что доля современных ракетных комплексов в РВСН возросла до 83 процентов.

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