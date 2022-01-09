По официальным данным в общем в беспорядках, в Казахстане погибло 164 человека

Аргументы Недели → Армия 13+

9 января 2022, 16:32

Фото: соцсети

Глава МВД РК Ерлан Тургумбаев заявил, что В Алма-Атинской, Джамбульской и других областей и Города Чимкент (Шымкент) на отделы и управления полиции и войсковые части Вооружённых сил республики были совершены множественное нападения для завладения огнестрельным оружием.

Министр внутренних дел также сообщил: По стране уничтожено более 400 единиц автотранспорта из них - 346 принадлежало МВД, разгромлено более 100 крупных торговых центров и отделений банков. Преступники переодевались в униформу полиции и военнослужащих.

Появились официальные данные о погибших в Казахстане в ходе протестных выступлений за последние несколько дней: «С начала протестов в Казахстане погибли 164 человека.

Детский омбудсмен Аружан Саин подтвердила гибель уже троих детей. При этом официальные данные по убитым: в Алма-Аты - 103 человека; в Кызылординской области - 21 человек; в Жамбылской области - 10 человек; в Алматинской области - 8 человек.

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