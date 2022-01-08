В пригороде Алма-Аты продолжаются бои, слышна стрельба

Аргументы Недели → Армия 13+

8 января 2022, 20:31

Фото: Соцсети

Местные СМИ сообщают, что вооружённые столкновение происходит в окрестностях поселка Райымбек, который находится близ границ Алма-Аты. Информация распространена в сети.

В самом городе слышны сирены, из громкоговорителей звучат призывы к горожанам - покинуть улицы из-за скорого наступления комендантского часа (теперь он действует с восьми вечера). Также идёт перестрелка в Талдыкоргане — административном центре Алматинской области.

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