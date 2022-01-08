Аблязов: Запад должен оторвать Казахстан от России

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8 января 2022, 19:36 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Беглый деятель казахстанской оппозиции Мухтар Аблязов, которого на родине преследуют за уголовное преступление, утверждает, на голубом глазу, что российские силы фактически начали «оккупацию» Казахстана, а президент России Владимир Путин стремится окружить эту среднеазиатскую нацию контролируемым Москвой порядком, подобным бывшему Советскому Союзу. Об этом пишет издание Washington Times. Посмотрим, как дела обстоят на самом деле.

Мухтар Аблязов заявил, что Путин в последние дни задействовал российских десантников и другие силы для подавления протестов в Казахстане. И он добьется своей цели, если только западные державы не проснутся и не выступят против него. Напоминаем, что Аблязов, бывший казахстанский банкир и даже министр, живущий ныне во Франции, преследуется на родине, в уголовном порядке. Именно он объявил себя лидером нынешних протестных выступлений в Казахстане и обратился за помощью к Западу в интервью, опубликованном в пятницу агентством Рейтер.

«Оппозиционер» акцентирует внимание на том, что Путин пытается воссоздать Советский Союз или ему подобное государство. Именно он выдал в эфир суть всего происходящего: «Запад должен оторвать Казахстан от России». Его немного истеричное заявление, о том, что «Россия уже вошла, ввела войска», мягко говоря - несколько далеки от здравого смысла. В составе сил ОДКБ в Казахстане всего две тысячи российских штыков. Что они могут сделать? Их присутствие можно назвать более чем формальным. Оно является лишь сигналом Западу, Турции, их спецслужбам, что Москва не потерпит иностранного влияния на ход тех драматических событий, которые сейчас развиваются в Казахстане. Более того, Кремль не скрывает, что намерен оборонять Центральноазиатское стратегическое направление.

Абязов может сколь угодно с пеной у рта вопить о том, что «ОДКБ — это Россия… Это оккупация со стороны России». На деле это далеко не так. Свои контингенты прислали: Киргизия, Таджикистан, Белоруссия и Армения. Всего - 3500 штыков. Что можно сделать такими силами в стране площадью 2 724 900 квадратных километров? Данная малочисленная группировка просто затеряется на таких просторах.

Почему за Казахстан начитается столь интенсивная драка? Стоит учесть центральное положение Казахстана по отношению к Китаю и России. Он является ключом в глобальном мировом проекте «Новый шёлковый путь», который объединит в единую торговую систему Азию и Европу. Его реализация - Америке, как кость в горле. Если оценивать ситуацию по принципу - «смотри кому это выгодно», бенефициар просматривается сразу. И это, без сомнений - Соединённые Штаты Америки. Кроме прочего Казахстан - ключевой центр для нефтяных компаний США в регионе.

Спец службы Америки и Британии поднаторели в ведении грязной игры чужими руками. Впрочем, они сейчас особенно не заботятся о том, чтобы тщательно скрывать свои следы. Причиной тому - безнаказанность и доминирование.

Правоохранительные органы сообщают, что среди бесчинствующих в Казахстане, находятся в большем числе иностранцы. Отмечается высокая организованность протестных выступлений. Есть доказательства тому, что лицам, участвующим в беспорядках платят деньги и снабжают их оружием и психостимулирующими препаратами.

Совершенно также был организован майдан в Киеве в 2014 году. Очевидцы рассказывали, что деньги в украинскую столицу доставлялись мешками и чемоданами. Судя по всему, при организации массового протестного выступления в Казахстане, был учтён не только украинский, но и белорусский опыт. Стоит отдать должное американским спецслужбам, они быстро совершенствуют свою тактику.

Кстати, в статье, опубликованной в Washington Times, автор то и дело переключается на украинскую повестку дня. Указывая при этом, что вторжение российских войск на территорию Незалежной - неизбежно. Что однозначно невозможно. Стоит учесть, что Москве сложно будет вести военные действия на несколько фронтов, учитывая Сирию, непростую ситуацию в Закавказье, возможное продолжение протестов в Казахстане и опасность их перерастания в крытое вооружённое противостояние. Напоминаем, что границы этой республики с южными соседями охраняются плохо и проникновение на территорию Казахстана хорошо вооружённых террористических банд: как по суше из Киргизии, Узбекистана, Туркмении; так и по морю из Азербайджана - не затруднительно.

Пропагандисты из США заявляют, что кризис дает Путину еще один шанс утвердить превосходство России в ее стратегическом соседстве и получить больше рычагов влияния на правительство Токаева. И, конечно же о непричастности США уже во всю вопиют в Вашингтоне. Администрация Байдена призвала к спокойствию и обвинила Москву в распространении ложной информации о том, что американские чиновники виноваты в беспорядках, которые уже происходят в течение нескольких дней. Небезызвестная всему миру своими курьёзными высказываниям представитель Белого дома Джен Псаки уже успела заявить: «Существуют сумасшедшие заявления России о том, что за этим стоят США». Отговорки Белого дома хорошо характеризуются старой русской поговоркой: «на вору и шапка горит». Что ещё можно на это сказать?

Конечно же спецслужбы Америки использовали так называемых агентов влияния внутри страны, которые могли занимать высокие посты в системе государственного управления. Но, почерк уж очень красноречив.



И ещё напоминаем, что 58-летний Аблязов был заочно осужден в Казахстане за мошенничество, растрату и организацию убийства. Власти Казахстана обвинили его в подстрекательстве и финансировании предыдущих акций протеста в 2016 году.

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