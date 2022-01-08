Премьер-министр Японии заявил, что готов к принятию решения для нанесения ударов по вражеским базам

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8 января 2022, 18:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Япония в следующем году выйдет на второе место в мире по затратам на военные нужды. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и Токио вплотную подошли к подписанию нового пятилетнего договора о поддержке военного контингента США, размещённого в Японии и нового соглашения об исследованиях и разработке новых оборонных технологий. Об этом сообщает издание Defense News. Америка намерена опереться на японский научный потенциал для достижения прогресса в создании гиперзвукового оружия и развития совместной с Токио космической программы. Запад и Япония резко умерили агрессивную риторику в адрес России, как раз именно это - подозрительнее всего, с учётом военной истории последних двухсот десяти лет.

Блинкен и министр обороны Ллойд Остин (заболевший COVID-19) провели переговоры по видеосвязи с японскими коллегами — министром иностранных дел Хаяси Ёсимаса и министром обороны Киси Нобуо, ещё в четверг. Это произошло на фоне возрастания напряжённости во взаимоотношениях Америки и Японии с Россией и Китаем. Москве стоит серьёзно отнестись к данному событию. Перед переговорами Блинкен заявил: «Мы запускаем новое соглашение об исследованиях и разработках, которое облегчит нашим ученым, инженерам и руководителям программ сотрудничество по возникающим вопросам, связанным с обороной, а в первую очередь для противодействия гиперзвуковым угрозам и продвижения космических возможностей…Когда японские и американские исследователи используют свои дополняющие друг друга силы, мы можем превзойти в конкуренции и внедрить любые инновации». Остин подтвердил важность альянса и сказал, что две страны предпринимают «смелые шаги» для повышения его готовности, как сдерживающей силы. Он добавил, что встреча в четверг должна была определить основу для будущих действий. В частности, Остин заявил: «Эта структура будет включать: расширение возможностей альянса во всех областях; развитие наших ролей и миссий, отражающих растущую способность Японии вносить свой вклад в региональный мир и стабильность, и оптимизацию сил нашего альянса для усиления сдерживания».

В соответствии с условиями соглашения (заключенного, по сути, две недели назад) о финансировании содержания американских сил, размещенных в Японии, Токио будет ежегодно тратить около 1,82 миллиарда долларов. Соединенные Штаты разместили около 55 000 своих военнослужащих в Японии, включая военно-морской контингент, что делает их крупнейшими передовыми силами США в мире.

Блинкен сказал, что альянс «будет вкладывать больше ресурсов для повышения американской военной готовности и оперативной совместимости». Хотя в четверг об этом публично не упоминалось, две стороны, как сообщается, разработали планы совместной операции на фоне опасений, что Китай получит возможность вторгнуться и удерживать Тайвань. На начальном этапе чрезвычайной ситуации на Тайване, Корпус морской пехоты США разместит временные базы на цепи островов Нансей (или Рюкю), которая простирается на юго-запад в сторону Тайваня.

По данным информационного агентства Киодо, вооруженные силы Японии будут осуществлять материально-техническое снабжение американских морпехов, в первую очередь ГСМ и боеприпасами.

Сообщается также, что Япония размещает более 500 военнослужащих Сил самообороны, а также ракетные батареи класса «земля-корабль» и «земля-воздух» на одном из островов гряды Нансей - Исигаки. Уже сейчас там, на самом западном острове - Йонагуни находится радар и станция наблюдения, а к 2023 году, как сообщается, появится подразделение радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что оперативные планы вызовут негативную реакцию со стороны Китая, который считает Тайвань частью своей территории. Также берётся в расчёт возможность продвижения объединённых японо-американских сил в направление Курильской гряды.

Эксперт по обороне Азиатско-Тихоокеанского региона в Американском институте предпринимательства Эрик Сэйерс заявил: «Мы видели, как японские гражданские военные лидеры говорили об этом, это действительно открыло возможности для размышлений над проблемой совместного планирования».

Блинкен также сказал, что вооруженные силы двух стран «улучшают свои возможности для проведения сложных совместных операций», о чем свидетельствуют ноябрьские военно-морские учения в Филиппинском море, в ходе которых силы Австралии, Канады, Германии, Японии и США провели комплексные манёвры с многочисленными военно-морскими группировками, включая авианосцы. В среду новый премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подписали соглашение об обмене визитами военных кораблей, чтобы создать благоприятные условия для проведения дальнейших совместных учений.

На фоне обострения напряженности в отношениях с Россией и Китаем парламент Японии утвердил рекордный дополнительный бюджет в размере почти 36 триллионов иен, или 317 миллиардов долларов США — это второе место в мире после Америки. Предусмотрены дополнительные военные расходы на ускорения развертывания систем противоракетной обороны и других мер военной готовности. Премьер-министр Японии Кисида ещё в ноябре заявил, что готов к принятию решения для нанесения ударов по вражеским базам. Сейчас в американской прессе больше уделяется внимание военным приготовлениям США и их союзников для действий против Китая, а агрессивная риторика в адрес России практически сведена на нет. Это как раз и подозрительнее всего. За последние двести с небольшим лет, как Запад, так и Япония совершали нападение на Россию после заверений о вечном мире и дружбе. Сейчас они настолько уверенны в себе, что даже не прибегают и к таким дипломатическим манёврам. О подготовке к войне просто молчат и ведут её под сурдинку.

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