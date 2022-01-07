МВД Казахстана назвало число потерь среди силовиков

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7 января 2022, 19:15

Фото: Соцсети

Министерство внутренний дел (МВД) Казахстана сообщило общее число пострадавших силовиков, сколько из них погибло - неизвестно. Обозначилась одна их организаций, которая, судя по всему, несёт ответственность за всё происходящее.

МВД Республики Казахстан сообщило о 748 пострадавших силовиках. Сколько их них убиты, ранены и госпитализированы неизвестно. В Интернете также появилось видео, демонстрирующее множество сожженных полицейских машин. Кроме того, в сети появилось обращение к народу членов ранее неизвестной организации, которые называют себя революционеры из Фронта освобождения Казахстана. Возможно это и есть координатор всех протестных выступлений в стране. Впрочем, это может быть лишь одна организация из многих.

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