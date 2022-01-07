Задержанные в Шимкенте признались, что за участие в беспорядках им платили деньги и давали психостимулирующие вещества

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7 января 2022, 17:53 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Власти казахстанского Шимкента заявили, что задержанные «провокаторы» из числа протестующих на допросах рассказали, что за участие в беспорядках им выплачивались деньги, а для поддержания тонуса выдавали «энергетические» напитки, с неизвестным содержимым, от которых они теряли контроль над собой.

Нынешняя кризисная ситуация, сложившаяся в Казахстане, очень напоминает ту, что была на Украине в конце 2013 года начале 2014 года, только масштабы в центральноазиатской республике значительно серьёзнее. На Украине всё значительное происходило в Киеве. В Казахстане беспорядки охватили всю страну. И здесь и там протестные выступления поддерживались финансами и имели организованный характер. Выступления на Украине, в Белоруссии и, теперь, в Казахстане имеют схожие черты. Но, наблюдается прогресс в их организации. Такое впечатление складывается, что те, кто стоит за всеми этими акциями отрабатываю одну эффективную схему, которая в перспективе позволит действовать беспроигрышно.

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