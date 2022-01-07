Антитеррористическая структура ШОС готова предоставить помощь Казахстану если в том будет необходимость

Аргументы Недели → Армия 13+

7 января 2022, 17:23

Фото: Соцсети

ШОС готов помочь Казахстану. Об этом сообщает ТАСС. Возможен ли вариант, что государства - члены этой организации направят свои военные контингенты в Казахстан, для оказания поддержки властям в усмирении массовых беспорядков и вооружённых выступлений террористических групп?

Напоминаем, что в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) входят: Иран, Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия. Три страны их этого списка уже оказывают военную помощь властям Казахстана в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Остальные страны или какая-то часть из них вполне могут принять участие в миротворческой миссии ШОС по запросу главы Республики Казахстан (РК). Как это будет выглядеть на практике сказать сложно. Однако практически армии всех стран членов ШОС имеет опыт проведения совместных с Россией военных учений антитеррористической направленности. Конечно же, исключено объединённое развёртывание сил Индии, Пакистана и Китая в РК это обусловлено непростыми отношениями между Индией с одной стороны и КНР с Пакистаном - в другой.

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