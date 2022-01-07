На Байконуре объявлен повышенный уровень террористической опасности

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7 января 2022, 16:54

Фото: соцсети

На территории Кызылординской области и, соответственно, на Байконур, установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на постановление местной администрации администрация города.

В документе выпущенном властями Кызылординской области сказано: «В связи с произошедшими на территории Республики Казахстан террористическими проявлениями и введенным Указом Президента Республики Казахстан от 05 января 2022 г. № 736 на территории Кызылординской области Республики Казахстан чрезвычайным положением, Решением Председателя Антитеррористической комиссии города Байконур - Главой администрации города Байконур Константином Бусыгиным на территории города Байконур с 12 час. 00 мин. 07 января 2022 г. до 00 час. 00 мин. 19 января 2022 г. установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности».



Кроме того, местные власти заявили, обращаясь к местным жителям: «Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам. Ситуация в городе Байконур остается стабильной и контролируемой».

В настоящее время все предприятия и инфраструктурные объекты города работают в нормальном режиме. Функционированию космодрома ничего не угрожает. Однако, силовиками предприняты усиленные меры по обеспечению безопасности как города Байконура, так и космодрома. Введено ограничение на передвижение и собрания граждан, в населённых пунктах региона установлен комендантский час.

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