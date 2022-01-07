Минобороны: ВМФ РФ будет оснащаться ледоколами в ближнесрочной перспективе

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7 января 2022, 15:16

Фото: Соцсети

Оснащение ВМФ РФ ледокольными кораблями и судами обеспечения ледового класса будет в числе приоритетного развития в 2022 году и ближнесрочной перспективе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).

Развитие ледокольного флота необходимо для дальнейшего освоения и обороны российской Арктики и обеспечения безопасного функционирования Северного морского пути.

Главным командованием ВМФ России опыт первых лет эксплуатации на Северном флоте новейшего ледокола «Илья Муромец» и многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» назван - положительным.

ДИМК МО РФ информирует: «В настоящее время на предприятии «Адмиралтейские верфи» продолжается строительство универсального патрульного корабля арктической зоны «Иван Папанин», а строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз» ледокол проекта 21180М «Евпатий Коловрат» войдёт в состав Военно-морского флота в 2022 году. При проектировании и строительстве этих кораблей внедрён целый ряд отечественных инновационных решений».

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