Конашенков: В составе российских миротворческих сил подразделения 45-ой ОБрСН, 98-й дивизии ВДВ и 31-й ОБр ВДВ

Аргументы Недели → Армия 13+

7 января 2022, 15:07

Фото: Соцсети

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период направлены Коллективные миротворческие силы. Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские самолеты военно-транспортной авиации также задействованы для оперативной переброски воинских контингентов Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении. В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

Президент Казахстана Токаев заверил, что миротворческие силы ОДКБ не будут задействованы в боевых операциях.

Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Прибывшие в Республику Казахстан (РК) российские военнослужащие сразу приступили к выполнению поставленных задач. Видео, свидетельствующее о прибытии российской миротворческой группы в РК, уже распространено по сети.

К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы. Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов. Миротворцами ОДКБ оказывается помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка.

Реакция на развёртывание сил ОДКБ в Казахстане на Западе и в либеральном сообществе России и Киргизии, однозначно, негативная. В США усомнились в законности этой акции. ЕС заявил о готовности оказать помощь в преодолении Кризиса в Казахстане. Китай выступил против ввода иностранной вооружённой силы в РК.

Напоминаем, что президент РК Токаев накануне выступил с новым обращением к народам страны, в котором прозвучало заявление о том, что силовикам приказано отрывать огонь по мятежникам на поражение, без предупреждения. Из его же уст стало известно, что на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. Он также, обвинил иностранные спецслужбы в инспирировании казахского кризиса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости