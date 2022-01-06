В войсковых храмах пройдёт Рождественское богослужение
6 января 2022, 18:11
Свыше 4,5 тыс. православных военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) примут участие в рождественских богослужениях в войсковых храмах Москвы и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.
Воины из Преображенского полка соберутся на праздничную литургию в главной церкви Сухопутных войск – в московском Храме Преображения Господня. Артиллеристы гвардейского салютного дивизиона ЗВО встретят Рождество в войсковом Храме Иоанна Воина, расположенном на территории части. Офицеры и солдаты Кантемировского танкового, Таманского мотострелкового и Севастопольского мотострелкового соединений встретят Рождество в войсковых храмах и молельных комнатах, расположенных в военных городках.
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