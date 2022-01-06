Литовкин: Силы ОДКБ пока ничего не смогут решить в Казахстане

Аргументы Недели → Армия 13+

6 января 2022, 18:04 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В Алма-Ате идут уличные бои относительно низкой интенсивности, но для мирного времени это уже перебор. Огонь ведётся на поражение, что весьма прискорбно. Есть погибшие среди протестующих и силовиков. Судя по всему, у мятежников потери многократно больше, чем у полицейских и армейцев. Военный эксперт Виктор Литовкин обрисовал «Аргументам Недели» всю сложность сложившейся в Казахстане ситуации и рассказал о причинах её возникновения и о перспективах развития хода событий в этой центральноазиатской стране. По его мнению - политика руководства Казахстана и отсутствие бдительности со стороны правоохранительных органов стали причиной беспорядков.

Виктор Литовкин пояснил: «Ситуацию в Казахстане проморгали не только местные спецслужбы, но и политики. Точнее, последние создали все условия для её возникновения. Здесь, в первую очередь, виновно высшее политическое руководство страны. Всё началось, с притеснения русских, или русскоязычного населения, с того времени, когда появились языковые патрули, когда начали менять алфавит и так далее. Это всё дало повод для возрождения националистических настроений. То, что сейчас протестующие, то есть - террористы не проявляют откровенно националистических настроений, соответствующие лозунги не звучат — это ровным счётом ничего не значит. Они зазвучат, и националисты, уверовавшие в свою безнаказанность, ещё поднимут голову. Местные князьки, руководители джузов ещё себя покажут.

Упрёк спецслужбам Казахстана. Они забыли, что местные террористы, воевавшие в Сирии, Ираке и в Афганистане, и потерпевшие там поражение, обязательно вернутся домой. Точнее, часть из них уже вернулась, другие - возвращаются. И здесь в Казахстане они уже создают и будут создавать ячейки радикалов и будут стремиться захватить власть в свои руки.

Более того, в Казахстане поощрялись действия НКО их число оценивается в несколько тысяч. Граждане страны в связи с политикой многовекторности её руководства учились в Британии, Германии, Турции, США и в других странах. Молодёжь оттуда привозила деструктивные идеи, во многом противоречащие местным традициям, и нигилистское отношение к своей истории к укладу жизни в стране. Политика руководства Казахстана и отсутствие бдительности со стороны правоохранительных органов стали причиной беспорядков. Власти республики проявили слабость и не смогли удержать в своих руках обстановку.

Руководство не предвидело последствий действий, которые оно предпринимало.

Ситуация в стране очень опасная. По всему выходит, что выпустили джина из бутылки. Элементы, которые грабят и убивают, создают бандитские группировки - почувствовали безнаказанность. Они выказывают полное отсутствие уважения к государственному устройству, к работе госаппарата и правоохранительных органов, к действиям Вооружённых сил. Эти бандиты ничего не боятся и орудуют инстинктивно под воздействием наркотиков и по приказам своих вожаков. Установки на всё исходят от руководителей радикальных течений и спецов как западных, так и ближневосточных. Запад ведёт себя сдержано и не проявляет своих намерений окончательно и бесповоротно. Видимо, там пока оценивают ситуацию, определяют вероятные её плюсы и минусы со своей точки зрения.

Силы ОДКБ, прибывшие в Казахстан, не смогут ничего решить принципиально. Их всего 3,5 тыс. штыков. Для стабилизации обстановки, здесь нужны: политическая воля руководства страны и решительные действия местных силовиков, и Вооружённых сил. Далее необходимо поступательное, последовательное применение силы. Террористов желательно переловить всех до одного. Арестовывать любого при наличии на его одежде, лице, руках остатков пороховой гари.

Ситуация в Казахстане так скоро не поправится. Бандиты могут затаиться по углам и выступить вновь при удачном стечении обстоятельств. Если руководство республики не покончит с радикалистами, которые хорошо вооружены и мотивированы - беспорядки будут повторяться, пока в конце концов светская власть в стране не рухнет окончательно.

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