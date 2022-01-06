Минобороны: РВСН увеличат число беспилотников для охраны межконтинентальных баллистических ракет
6 января 2022, 15:02
Для охраны всех типов объектов в частях и соединениях РВСН увеличат число беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) самолётного и коптерного типа. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (ДИМК МО РФ).
В настоящее время 70 БпЛА комплексов на базе боевых противодиверсионных машин БПДМ «Тайфун-М» выполняют задачи воздушной разведки в интересах охраны позиционных районов,- сообщает ДИМК МО РФ.
Впервые в Ракетных войсках стратегического назначения применили беспилотные летательные аппараты восемь лет назад, теперь без их помощи практические не обходится ни одно мероприятия боевой учёбы и боевой службы.
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