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В Северной Корее провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты

, 14:38

В Северной Корее провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты
Фото: соцсети

В КНДР проведено успешное испытание гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщило государственное новостное агентство ЦТАК в четверг. Удачный тестовый пуск был произведён накануне.

По данным ЦТАК ракета пролетела 700 км и точно поразила цель. Официально было заявлено, что успехи в разработки гиперзвукового оружия позволят КНДР ускорить модернизацию стратегических сил.

Япония и Южная Корея подтвердили пуск ракеты с территории КНДР в сторону моря, однако не сообщили, что квалифицировали это как пуск именно гиперзвуковой ракеты.

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