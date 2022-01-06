В Северной Корее провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты
6 января 2022, 14:38
В КНДР проведено успешное испытание гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщило государственное новостное агентство ЦТАК в четверг. Удачный тестовый пуск был произведён накануне.
По данным ЦТАК ракета пролетела 700 км и точно поразила цель. Официально было заявлено, что успехи в разработки гиперзвукового оружия позволят КНДР ускорить модернизацию стратегических сил.
Япония и Южная Корея подтвердили пуск ракеты с территории КНДР в сторону моря, однако не сообщили, что квалифицировали это как пуск именно гиперзвуковой ракеты.
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