Придётся ли России воевать на два фронта на Украине и в Казахстане

Аргументы Недели → Армия 13+

5 января 2022, 20:29 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

В Казахстане полицейские и военнослужащие несут потери в столкновениях с протестующими. Об этом сообщает российское новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на заявление Касыма Токаева.

Президент Казахстана сказал в ходе прямого эфира государственного телеканала «Хабар (новости) 24»: «Я хотел бы особо поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, они приняли на себя удар воинствующих группировок и, к сожалению, несут потери». Это плохой знак, подтверждающий, что западным спецслужбам удалось раскачать обстановку в республике до чрезвычайно опасного предела, за которым может последовать государственных переворот или как минимум попытка его совершения.

Приход в Казахстане к власти националистически настроенных элементов будет означать, что в самом подбрюшье России на Центральноазиатском стратегическом направлении возникнет ещё одно враждебное нам государство, подобное современной Украине. Поскольку 18,42% населения Казахстана — это этнические русские, у Москвы проявится новая головная боль. Их однозначно придётся защищать. Не сложно предположить, что к угрозе войны против Украины (а к этому всё идёт) возникает ещё опасность войны против Казахстана, если националисты там одержат верх. По сути, России придётся воевать на два фронта. Видимо к этому стремятся США и их союзники, которые, без сомнения, опосредованно будут участвовать в боевых действиях против Москвы.

Такой прокси вариант втягивания России в неперспективные для неё вооружённые конфликты, вероятно, по замыслу Вашингтона и НАТО должны измотать нашу страну и в военном и в политико-экономическом аспектах. Украина и Казахстан, неядерные державы, применение против них атомного оружия не этично. Этот факт, как раз, и привлекает американских и натовских стратегов. При должной поддержке Штаты и их союзники смогут добиться численного и технического перевеса над двух вышеуказанных стратегических направлениях, без собственного открытого участия в войне, используя Казахстан и Украину, как свою прокси-силу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости