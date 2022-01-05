Истребители ВКС РФ и ВВС Белоруссии провели первое в 2022 году патрулирование границ
5 января 2022, 16:06
Российские и белорусские самолёты Су-30СМ провели новое патрулирование воздушного пространства над госграницей Белоруссии в наступившем 2022 году. Об этом сообщило российское новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны Белоруссии.
Военное ведомство Республики Беларусь проинформировало общественность: «Белорусские и российские летчики провели первое в новом году совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ». В сети появилась видеозапись воздушного патрулирования. Также сообщается, что истребители находились в воздухе два часа и за это время преодолели более 1 150 км.
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